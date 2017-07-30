Не менее 26 человек пострадали при аварии автобуса, перевозившего туристов в Турции, передает турецкая газета Yeni Şafak.

Как сообщается, туристический автобус перевернулся на трассе между городом Адан и водопадами Капузбаши.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницы в городах Кайсери и Яхьялы.

В настоящее время неизвестно, были ли среди пострадавших россияне. Информация уточняется.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı https://t.co/PSXPCAQpmZ pic.twitter.com/cNG9Vofquj — Yeni Şafak (@yenisafak) 30 июля 2017 г.

Это стало не первым трагическим происшествием за последнюю неделю на курортах Турции. Ранее в одном из отелей в Кемере произошел крупный пожар, было эвакуировано более 400 постояльцев гостиницы. Трое россиян надышались дымом, им была оказана необходимая медицинская помощь. Также в воскресенье стало известно о гибели 36- летней российской туристки, которая страдала от астмы. Женщине стало плохо во время купания в море.