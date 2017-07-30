Преступник, напавший с ножом на иностранных туристок в египетском курортном городе Хургада, был сторонником террористической группировки ИГ (запрещена в России).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности.

Нападение 11 июля совершил вооруженный ножом мужчина, который пробрался на пляж одного из отелей. На месте погибли две туристки из Германии. Позже в больнице скончалась гражданка Чехии. Ранения получили две гражданки Армении и россиянка.

Нападавший был задержан. Расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.