Interstellar Technologies Inc. проведет повторный запуск первой частной ракеты до конца года. Об этом заявил глава японской компании Такахиро Инагава.

Ранее, 30 июля, частная ракета была запущена, однако запуск оказался неудачным — информация о полете прервалась, в связи с чем было решено остановить двигатель.

«До того как прервалась связь, мы смогли получить данные о полете, так что результатом мы очень удовлетворены. Мы проанализируем и исправим все недостатки и до конца года постараемся провести новый запуск», — цитирует председателя компании агентство «Киодо».

Длина одноступенчатой ракеты составляла 10 м, диаметр — 50 см, вес — около тонны. Ракета преодолела высоту в 20 км вместо предполагаемых 100 км, после чего упала в Тихом океане в 6,5 км от места запуска с острова Хоккайдо. Запуск ракеты неоднократно откладывался по техническим причинам, а также из-за погодных условий.