Вооруженные силы США провели в воскресенье новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

Об этом заявили в министерстве обороны США.

«Мы не только успешно перехватили цель, но и собрали данные, которые помогут... усовершенствовать систему THAAD, наши возможности в области моделирования и имитации (боевых условий) и нашу способность опережать развивающуюся угрозу», — цитирует ТАСС директора агентства по ПРО Сэма Гривза.

Сообщается, что с самолета в Тихом океане была запущена мишень, имитировавшая ракету средней дальности. Система THAAD на Аляске обнаружила и перехватила ее.

Ранее Пентагон утверждал, что произвел 14 испытаний THAAD и все они оказались успешными.