Пентагон: испытание системы ПРО США прошло успешно
Вооруженные силы США провели в воскресенье новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.
Об этом заявили в министерстве обороны США.
«Мы не только успешно перехватили цель, но и собрали данные, которые помогут... усовершенствовать систему THAAD, наши возможности в области моделирования и имитации (боевых условий) и нашу способность опережать развивающуюся угрозу», — цитирует ТАСС директора агентства по ПРО Сэма Гривза.
Сообщается, что с самолета в Тихом океане была запущена мишень, имитировавшая ракету средней дальности. Система THAAD на Аляске обнаружила и перехватила ее.
Ранее Пентагон утверждал, что произвел 14 испытаний THAAD и все они оказались успешными.