Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что сделает всё возможное, чтобы помочь семье стрингера, который погиб при ракетном обстреле, организованном террористами группировки ИГ (запрещена в России) в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс в Сирии.

«Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации», — заявила Симоньян, которую цитирует «РИА Новости».

Она также отметила, что гибель сотрудника — это очень горестное событие. Для RT это первый случай, когда погиб человек, который работал для канала в горячих точках.

Ранее сообщалось, что в Сирии в воскресенье, 30 июля, погиб корреспондент RT Халид аль-Хатыб, также ранен внештатный оператор телеканала.