Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о перенесении части серверов мессенджера в Иран.

«Поскольку не все журналисты читают мой канал в Telegram, я опубликовал опровержение о перенесении серверов мессенджера в разные места в Telegraph…Распространите это!» — написал Дуров.

В статье Дуров объясняет, что СМИ и политики часто путают понятия «сервер» и «сеть доставки (и дистрибуции) содержимого». На серверах хранятся данные, которые не могут быть перенесены в другие страны, в то время как CDN работают по всему миру и не имеют доступа к личной информации.

Официальный аккаунт мессенджера в Twitter также опровергает информацию о размещении серверов в Иране.

This information is incorrect. Please see this post for details: https://t.co/9AxdkNXP8s. This stands: https://t.co/QGJ2btjb3D