В Новгородской области 86-летняя пенсионерка получила золотой значок физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента по физической культуре и спорту.

Александра Евстратова стала самой возрастной обладательницей золота ГТО в Новгородской области, выполнив все требуемые нормативы на зимнем спортивном фестивале. Организаторы отметили, что женщина справилась со всеми нормативами, а некоторые даже перевыполнила.

«Впервые комплекс ГТО Александра Васильевна выполнила в 17 лет, в 1948 году, и тогда была награждена бронзовым знаком отличия. Спустя 69 лет она сумела стать отличником ГТО», — рассказали в пресс-службе.

Александра Евстратова является педагогом с 54-летним стажем. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал постановление о возрождении физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, который был упрощен после развала СССР. ГТО предусматривает комплекс спортивных упражнений для всех возрастов.