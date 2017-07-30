Внештатный оператор телеканала RT получил ранения во время работы в районе населенного пункта Ас-Сухне в провинции Хомс. Об этом в воскресенье сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в отделении министерства информации САР по Хомсу.

Оператор был ранен в ходе ракетного обстрела ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

«Мне стало известно, что корреспондент погиб, а оператор получил ранения в районе Сухне. Деталей произошедшего у меня пока нет», - рассказал собеседник агентства.

Ранее RT сообщил, что внештатный корреспондент телеканала Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ в сирийской провинции Хомс.