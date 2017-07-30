Согласно опросу, 53% жителей Германии начали с недоверием относиться к отечественным автопроизводителям, передает Deutsche Welle.

Такие известные мировые бренды, как BMW, Volkswagen и Audi, больше не являются для немцев залогом качества.

Всего 5% опрошенных заявили, что немецкие автоконцерны достойны доверия, а 39% отметили, что этим компаниями «более или менее» можно доверять.

При этом большинство — 79% респондентов заявили, что власти должны быть более требовательны к автопроизводителям и следить, чтобы они исполняли все свои обязательства.

Ранее стало известно, что власти Германии потребовали отозвать менее 22 тыс. автомобилей модели Porsche Cayenne с дизельным двигателем. Производителя данных авто — компанию Porsche AG (принадлежит концерну Volkswagen) обвинили в установке программного обеспечения, скрывающего реальные показания выхлопных выбросов.