Заведено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Красноармейском районе Кубани.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В настоящее время по факту ДТП… возбуждено уголовное дело… по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Сам инцидент произошел на трассе Темрюк–Кропоткин, когда водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не уступил дорогу Merсedes, чем спровоцировал столкновение.

Водитель и пассажиры «семерки» погибли на месте.