При ракетном обстреле, организованном террористами группировки ИГ (запрещена в России) в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс в Сирии, погиб корреспондент Russia Today (RT) Халид аль-Хатыб, также ранен внештатный оператор RT.

Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщается на арабской версии сайта телеканала.

«Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ», — говорится в сообщении.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян уже заявила, что гибель корреспондента в Сирии стала горем для всех, кто его знал.

Летом 2014 года под Луганском на Украине погибли два журналиста — члены съемочной группы ВГТРК — Антон Волошин и Игорь Корнелюк.