Во Франции мужчина разбился насмерть, пытаясь протаранить патруль полиции. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Инцидент произошел в районе центрального вокзала города Ренн. В полицию поступила жалоба на мужчину, который устраивает беспорядки, — «производит шум, переворачивает мотоциклы и столы возле вокзала и может иметь при себе нож». На вызов выехали трое стражей правопорядка.

«Им сообщили, что этот человек сел за руль «Рено Твинго» серого цвета. Когда они приготовились проверить машину, водитель направился прямо на них. Одного из сотрудников полиции ударило машиной, он госпитализирован, но его жизни ничто не угрожает, двое других полицейских прибегли к табельному оружию — предположительно каждый сделал по выстрелу», — приводит слова прокурора Николя Жаке агентство.

После этого дебошир продолжил движение на большой скорости, однако через 600 м потерял управление, и машина перевернулась. Водитель авто погиб, пассажир задержан для дачи показаний. Причина смерти находившегося за рулем мужчины не уточняется. Отмечается, что задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, предполагается, что водитель также был пьян.

Сотрудники полиции проводят расследование инцидента, версия теракта пока не рассматривается.