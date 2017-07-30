Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит поправки в закон о «дальневосточном гектаре».

В документе уточняются условия отказа в предоставлении участка и расширяется число территорий, доступных для предоставления в безвозмездное пользование, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Кремль.

В частности, снимается запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. При этом граждане, которые получат такие участки, несут обязанность по восстановлению лесов. Также снимается запрет на передачу гражданам земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами.

Кроме того, закон уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, в границах которых земельные участки не могут предоставляться в безвозмездное пользование.

Также закон дает гражданам возможность оформлять документы на пользование землей не только через органы регистрации, но и через многофункциональные центры по всей России.

Как поясняли в кабмине РФ, изменения направлены на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении участка.