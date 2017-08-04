Объявлена программа второго фестиваля Skolkovo Jazz Science, который пройдёт 26 августа в Инновационном центре «Сколково». Гостей ожидают выступления ведущих джазовых коллективов и солистов, научные дискуссии, интерактивные площадки и другие музыкально-интеллектуальные мероприятия.

Как обещают организаторы, площадка станет территорией импровизации и полем для демонстрации новых творческих возможностей. — Гости фестиваля смогут погрузиться в мир экспериментальных медиа-технологий и узнать, как инновации в науке становятся новым инструментом взаимодействия с искусством, — охарактеризовала направленность форума вице-президент фонда «Сколково» Елена Зеленцова. Среди участников Skolkovo Jazz Science-2017 немало звёзд. В том числе Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, который представит совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой. — Джаз и наука — родственные понятия, и не случайно они соединились, — пояснил народный артист «Известиям». — Эксперимент и импровизацию джазмены ценят так же высоко, как ученые. Одним из главных событий фестиваля станет выступление Azekel, британца нигерийского происхождения, известного как собственным творчеством, так и совместной работой с легендарными Massive Attack и Gorillaz.

С нетерпением ожидают любители джаза первого в России выступления пятикратного номинанта премии Grammy, пианиста Кристиана Сэндса (США) со своим трио. В новом качестве попробует себя один из лучших академических камерных оркестров «Музыка Вива» под руководством Александра Рудина и с участием пианиста Юрия Фаворина. Слияние джаза, этнической и электронной музыки, а также академических традиций продемонстрирует ансамбль «Маримба плюс» и её лидер, композитор и исполнитель на маримбе Леа Слепнер.

Одним из самых необычных фестивальных выступлений обещает стать сет лауреата премии Сергея Курехина Антона Маскелиадзе. Артист-экспериментатор управляет музыкой и видео с помощью жестов — так работает технология leap motion. Всего на двух сценах фестиваля выступят восемь музыкальных коллективов.