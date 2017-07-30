Американские военные провели испытания системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, испытания прошли успешно. Глава агентства по противоракетной обороне (MDA) Сэм Гривс заявил, что данное испытание поможет США «оставаться на шаг впереди растущей угрозы».

Как уточняется в сообщении, испытания провели военные MDA и 11-й зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса, Техас.

Последние испытания THAAD прошли 11 июля на Аляске.