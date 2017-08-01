27-летняя пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина возобновит карьеру после рождения ребенка. Титулованная спортсменка намерена выступить на чемпионате мира по водным видам спорта-2019 в Кваджау и поехать на свои четвертые Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Об этом «Известиям» рассказал президент федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

— Ромашина вернется в большой спорт, — заверил Алексей Власенко. — К ЧМ-2019 в Кваджау она уже будет в команде. В какой дисциплине она выступит? Это вопрос лучше адресовать тренеру. Могу лишь сказать, что присутствие такой великой спортсменки поможет нашей команде на предстоящих крупных стартах.

На ЧМ-2017 в Будапеште Светлана Ромашина присутствовала в статусе тренера. По словам самой спортсменки, она отвечала за технические элементы программы и помогала нашим синхронисткам на разминке. Также в своих социальных сетях Светлана призналась, что она ждет ребенка.

— В Будапеште я испытывала смешанные чувства, — поделилась с «Известиями» Светлана Ромашина. — Очень болела за нашу команду, но при этом самой очень хотелось в бассейн. Я обязательно вернусь в синхронное плавание, но сроки пока загадывать не хочу. Сейчас у меня несколько иные цели.

Светлана Ромашина выиграла две золотые медали Олимпийских игр и множество наград высшего достоинства чемпионатов мира и Европы в дуэте с 31-летней Натальей Ищенко. В отличие от Светланы Наталья в апреле 2017 года заявила о завершении карьеры. В мае спортсменка была назначена на должность заместителя председателя правительства Калининградской области. Светлана же решила продолжить свой путь в синхронном плавании, который начался 18 лет назад.

В детстве Светлана занималась бальными танцами и плаванием. Но к девяти годам решила полностью посвятить себя синхронному плаванию, а уже в 15 лет стала привлекаться в сборную России. Первый серьезный успех пришел к ней в 2005 году на чемпионате мира в Монреале. Там Светлана Ромашина взяла два золота — в группе и в комбинации.

После этого успеха в карьере спортсменки наступил тяжелый период. К 18 годам она стала набирать вес, что дало осложнения после полученных травм спины и плеча.

— В олимпийском 2008 году я была на грани ухода из профессионального спорта, — вспоминает Светлана.

Остаться в сборной ее уговорила старший тренер российской команды Татьяна Данченко. На Олимпиаде-2008 в Пекине она выиграла золотую медаль в группе. В 2009–2012 годах выступала вместе с Натальей Ищенко — на Олимпиаде-2012 в Лондоне их дуэт выиграл золото. Также медаль высшей пробы она получила в группе, став таким образом трехкратной олимпийской чемпионкой. После Олимпиады-2012 Наталья Ищенко ушла в декретный отпуск, поэтому Светлана Ромашина в 2013–2014 годах работала в паре со Светланой Колесниченко. В этой паре спортсменка выиграла золото чемпионата мира и универсиады. С 2015-го опять стала работать в дуэте с Натальей Ищенко.

Воссоединение знаменитых спортсменок вновь принесло России два золота на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро — в дуэте и группе. На церемонии закрытия Игр-2016 именно Светлана Ромашина и Наталья Ищенко были выбраны знаменосцами нашей сборной. В интервью «Известиям» Светлана призналась, что это стало одним из самых запоминающихся моментов в ее карьере.

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