В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие несколько часов.

В столичном управлении МЧС сообщили, что вечером в воскресенье ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра.

«Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие 1–3 часа с сохранением до 10.00 мск 31 июля в городе Москве ожидается гроза, дождь (местами сильный), местами град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призвали жителей столицы не парковаться и не стоять под деревьями и рекламными щитами. Также на дорогах возможны подтопления и заторы.