В американском штате Аризона произошло два случая, когда взрослые оставили малолетних детей в машине во время жары, в результате чего малыши скончались. Об этом сообщает издание Arizona Republic со ссылкой на полицию.

По информации издания, в первом случае отец забыл, что оставил годовалого младенца в машине. Во втором — бабушки с дедушкой оставили в авто семимесячного мальчика. Оба младенца провели в автомобилях несколько часов, после чего скончались.

На данный момент сотрудники полиции ведут расследование обоих инцидентов.