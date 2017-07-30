Российский президент Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге многопрофильную клинику Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова в День Военно-морского флота.

Путин осмотрел несколько этажей здания, побывал в диагностическом отделении, рентгенкабинете, отделении гемодиализа. Главе государства показали центр координации медицинского обеспечения, который позволяет сотрудникам академии по видеоканалу связываться с коллегами в других медучреждениях Минобороны, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Подольске и даже на авиабазе Хмеймим в Сирии.

«Поздравляю с обновлением ВМА, с новым этапом ее развития. Желаю успехов», — написал российский президент в книге отзывов после посещения больницы.

Ранее Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте и принял парад Военно-морского флота на Неве.