Как минимум один человек погиб и восемь пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Испании.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в городе Пуэнте-ла-Рейна в провинции Наварра, сообщает газета El Mundo.

Издание отмечает, что во время происшествия на улице было много людей, поскольку в городе проходил праздник. В результате взрыва обвалилась передняя часть стены здания. Кирпичи и стекло обрушились на людей, находившихся на улице.

По предварительным данным, в результате происшествия скончался 80-летний мужчина. Один из восьми пострадавших находится в тяжелом состоянии. Жильцы дома были эвакуированы.