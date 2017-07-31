В Суздале открылся первый в мире памятник Андрею Тарковскому. Скульптор Мария Тихонова воплотила в бронзе героев фильма «Андрей Рублев» и их автора. Монумент кинорежиссеру и одному из его самых знаменитых фильмов был представлен в рамках арт-фестиваля «Чемодан» на территории туристического комплекса «Суздаль» во Владимирской области.

Скульптуру установили рядом со Спасо-Евфимиевым монастырем, где в 1965 году режиссер работал над новеллой «Колокол» из «Андрея Рублева». Памятник посвящен 85-летию со дня рождения режиссера и 50-летию выхода киноленты.

— Мы хотели поставить монумент прямо на том месте, где снимали новеллу, но по техническим причинам этого сделать не удалось, — рассказал на открытии идейный вдохновитель памятника, народный артист России Николай Бурляев, сыгравший в фильме «Андрей Рублев» литейщика Бориску. — Но по промыслу Божьему памятник встал там, где Андрей Тарковский и оператор Вадим Юсов выбирали натуру для съемок.

Композиция монумента изображает часовню с колоколом. На переднем плане изображен задумчивый Тарковский, а за его спиной — иконописец Андрей Рублев и мастер Бориска. На заднем плане отлита знаменитая икона Рублева «Троица».

Правда, говорить, что это единственный в мире памятник Тарковскому, можно с некоторой натяжкой. Широко известна скульптурная группа у здания ВГИКа. Однако Тарковский там всё же не единственный герой — вместе с ним изображены Василий Шукшин и Геннадий Шпаликов. А кроме того, Николай Бурляев считает, что в московском монументе Андрей Арсеньевич не похож на себя. Зато работа Марии Тихоновой его полностью устроила.

Кстати, автор, создававшая скульптуру почти три года, отвергла гонорар. По ее словам, эта работа для нее была всё равно, что для Бориски — колокол.

На освящении памятника зрители услышали стихотворение отца режиссера — Арсения Тарковского: «На свете смерти нет. Бессмертно всё…». Многочисленные гости произнесли прочувствованные слова в адрес кинорежиссера. Николай Бурляев напомнил собравшимся высказывание Луиса Бунюэля: «Тарковский мерил самой высокой мерой. Когда я увидел фильм этого молодого русского режиссера, то понял, что он имеет ключи от тайной комнаты, куда бы я хотел, но не могу попасть».

Среди гостей открытия были народные артисты Александр Балуев и Александр Панкратов-Черный.

После официальной части Александр Балуев решил побеседовать с сыном Тарковского — Арсением Андреевичем.

— А вы почему не пошли в кинематограф? — поинтересовался актер.

Собеседник немного смутился. Но, видно, за многие годы уже привык к подобным вопросам.

— Талантом, наверное, Бог обделил, — тихо сказал известный врач и ученый.

Корреспондент «Известий» тоже решил воспользоваться возможностью побеседовать с сыном гения.

— Вы-то знаете, в чем загадка Тарковского?

— Нет, для родных это тоже тайна, — признался Арсений Андреевич. — Возможно, сказались генетика и воспитание. Бабушка заставляла отца очень много читать, он занимался живописью. При этом они жили в Замоскворечье — одном из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Казалось бы, обстановка не способствовала духовному развитию, а видите, как вышло…

Александр Балуев попытался объяснить загадку режиссера с профессиональной точки зрения.

— Если честно, лет 25–30 назад я далеко не всё понимал в картинах Тарковского, как, наверное, и многие люди, — сообщил он «Известиям». — Его фильмы казались лишенными сюжета, а наши зрители были приучены к историям, жанровому кино. У Тарковского этого не было. Зато было иное: в его фильмах всегда требуется работа мысли и сердца.