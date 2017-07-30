Моряки с затонувшего сухогруза Anda, доставленные крымскими спасателями в больницу, чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут выписаны. Об этом сообщил представитель судовладельца — компании Anda Navigation Ltd (Турция) — Андрей Маненко.

«Самочувствие восьмерых спасенных моряков хорошее, они сейчас находятся в Ливадийской больнице в Ялте. В ближайшие день-два они будут выписаны из больницы. Их разместят в одном из ялтинских отелей за счет судовладельца, обеспечат жильем, питанием и окружат заботой», — приводит ТАСС слова Маненко.

Он отметил, что в настоящее время ведется процедура восстановления документов моряков, и это может занять до семи дней. После чего все члены экипажа будут отправлены на родину. Трое из восьмерых членов экипажа граждане Индии, остальные сирийцы.

По словам Маненко, капитан сухогруза сообщил, что судно затонуло буквально за несколько минут.

«Будут проведены необходимые экспертизы, иные следственные действия по установлению причин гибели сухогруза, сейчас говорить о причинах рано. Ущерб также будет подсчитан», — отметил он.

Сухогруз Anda затонул недалеко от берегов Крыма 29 июля. На борту находились девять членов экипажа, удалось спасти восьмерых, поиски еще одного моряка до сих пор продолжаются. По предварительным данным, причиной крушения стало то, что корабль вышел в море в сильный шторм, нарушив тем самым правила безопасности.