Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность за доведение до самоубийства.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на сайт Кремля.

«Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Согласно новым нормам, усиливаются санкции за доведение до самоубийства группы лиц, несовершеннолетних и лиц, заведомо находящихся в беспомощном положении от виновного и беременных женщин. Теперь за эти преступления можно получить от 8 до 15 лет тюрьмы. Максимальные сроки могут назначаться и за совершение этих преступлений в группах, а также при публичном выступлении в СМИ или в интернете.