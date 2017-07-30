Художник Алексей Солодилов погиб на реке Клязьма, пытаясь спасти тонущего подростка. Об этом сообщает портал Ридус.

Инцидент произошел 28 июля. Когда 13-летний школьник во время купания начал тонуть, художник бросился на помощь, однако спасти его не удалось. Сам Солодилов также не смог выбраться.

Тело мужчины было найдено 29 июля в районе деревни Суслово. Через некоторое время в районе деревни Суханиха спасатели обнаружили тело подростка. О том, что мужчина является известным художником, сообщил его коллега Георгий Парфенов в соцсети Facebook.

Алексей Солодилов являлся членом Союза художников России, преподавал во Владимирском государственном университете.