Памятник писателю Максиму Горькому вернут на его историческое место в Москве в ночь на 31 июля. Специальный транспорт доставит скульптуру из парка искусств «Музеон» на площадь Тверской Заставы.

Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что скульптура в горизонтальном положении будет помещена на длинномер (грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью) и «силами работников комплекса городского хозяйства перемещена на свое историческое место».

По словам Бирюкова, колонна в сопровождении автомобилей ДПС пройдет по Большой Якиманке, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу доставит памятник на площадь Тверская Застава.

Заммэра отметил, что движение в городе ограничивать не будут, передает ТАСС.

После перевозки монумента начнется ее установка: на площади Тверская Застава уже завершились работы по закладке фундамента и возведению стилобата памятника.