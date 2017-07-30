В результате ДТП с участием автобуса в Тульской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного УМВД Сергея Сергейчева.

Авария произошла на трассе «Крым» в Чернском районе в 13:15 по местному времени. На 274-м км федеральной трассы пассажирский автобус с 28 пассажирами съехал в кювет. Детали произошедшего выясняются.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи «скорой помощи». Сообщается, что движение транспорта не затруднено.