Причиной гибели туристки из России в турецком Кемере стало осложнение астмы во время купания в море, сообщает в воскресенье, 30 июля, местное агентство IHA.

Уточняется, что 36-летняя Оксана Астафеева отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем. Во время купания в море ей стало плохо. Отдыхавшие на пляже помогли вытащить женщину из воды, но спасти ее не удалось.

Как сообщают журналисты, отдыхавшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

Ранее еще два туриста из России скончались в Турции: 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат, 47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.