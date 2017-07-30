Самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные граждане. Об этом сообщает агентство САНА.

Сообщается, что бомбардировке подверглась больница Аиша и спортивный клуб в поселении Абукемале. Авианалет, который стал четвертым за этот месяц, унес жизни шести человек, еще 10 человек ранены.

Как сообщает агентство «РИА Новости», 29 июля были совершены авиаудары по жилым домам в городе Аль-Маядин на севере Сирии. Жертвами налета стали 10 человек, в том числе пять детей. Действия международной коалиции США в Сирии проходят без согласия с сирийским правительством и являются нелегитимными.