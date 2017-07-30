Машинист подземной установки из-под завала рудника «Мир» в тяжелом состоянии доставлен в Якутск рейсом санитарной авиации.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Первоначально работник шахты «был доставлен в реанимационное отделение Мирнинской центральной районной больницы с диагнозом: производственная кататравма, перелом 6–7 шейных позвонков, травматический шок.

«В последующем пострадавший в тяжелом состоянии доставлен санрейсом в медицинское учреждение города Якутска», — отметили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят по данному факту процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).