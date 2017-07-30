Президент Украины Петр Порошенко в честь 200-летия со дня рождения знаменитого русского художника Ивана Айвазовского призвал почтить наследие Украины.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник. Почтим наше наследие!» — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом свою запись он сопроводил хэштегом #GloryToUkraine («Слава Украине»).

Иван Константинович Айвазовский — русский художник-маринист армянского происхождения, родившийся в 1817 году в Феодосии и прославившийся изображением морских пейзажей.