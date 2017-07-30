В день Военно-морского флота российский президент Владимир Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Вместе с главой государства собор посетили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Надо поблагодарить всех, кто участвовал в возрождении этого храма, подчеркивающего его историческую связь с православной культурой», — сказал Путин, осматривая храм, который был освящен в 2014 году.

Российский президент во время визита приложился к мощам адмирала Федора Ушакова и апостола Андрея Первозванного, а также пообщался с моряками Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что Путин принял парад Военно-морского флота на Неве и произнес поздравительную речь на Сенатской площади в Петербурге по случаю 321-й годовщины основания флота.