В Баку завершился II ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Проект Григория Лепса, Эмина Агаларова и Сергея Кожевникова претендует на статус одного из крупнейших музыкальных событий постсоветского пространства и собирает на берегу Каспийского моря звезд первой величины. В этом году список хедлайнеров возглавили Алла Пугачева и София Ротару.

Народные артистки СССР приехали в Азербайджан с творческими вечерами, приуроченными к юбилейным датам. София Михайловна отметила на сцене 45-летие творческой деятельности и грядущий 70-й день рождения. У Аллы Борисовны тоже был повод: ровно 50 лет назад Пугачева дебютировала на центральном телевидении.

С появлением в Азербайджане Пугачевой и Ротару были связаны две интриги. Во-первых, многие ожидали встречи певиц, считающихся давними конкурентками. Но появления двух звезд на фестивале были разведены во времени. И во-вторых, гости фестиваля до последнего не верили, что Примадонна будет петь сама, вживую. Но, как выяснилось, напрасно.

Концерт Софии Ротару состоялся на второй день фестиваля. Певица появилась на сцене в красном хлопковом платье, с горящим взглядом и улыбкой, за которые в нее раз и навсегда влюбились миллионы жителей СССР.

Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

— Когда я на сцене, когда я вижу вас и ваши улыбки, глаза, слушаю ваши аплодисменты, то чувствую себя сильной, молодой и очень-очень счастливой! — обратилась к залу певица.

С первого же номера Ротару — им стала, естественно, «Червона рута» — зрители подхватили слова любимых песен и продолжали подпевать артистке до самого окончания концерта. Певица не забыла ни про шлягеры 1970-х, когда она только начинала карьеру, ни про композиции начала 2000-х — «Небо — это я», «Белый танец», «Я назову планету» и другие.

Часть своих нетленных хитов София Михайловна доверила молодым исполнителям (Глюкозе досталась песня «Луна, луна», Светлане Лободе — «Ночной мотылек»), но самые яркие композиции всё же спела либо сама, либо вместе с коллегами.

«Меланколие» Ротару исполнила в дуэте с сестрой Аурикой, «Хуторянку» — с Настей и Потапом, «Я ж его любила» — с Григорием Лепсом. А завершился юбилейный вечер премьерой новой песни Софии Михайловны — «Азербайджан».

Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

А на следующий день главной звездой «Жары» была уже Алла Борисовна. Правда, в отличие от Ротару, Пугачева отложила свое появление на финал творческого вечера, уступив дорогу молодым исполнителям и доверив им свои самые известные песни: Максим Галкин исполнил «Арлекино», Дарья Антонюк — «Айсберг», Филипп Киркоров — «Три счастливых дня», Дима Билан — «Не отрекаются любя»…

Именно выступление победителя «Евровидения» стало самым ярким номером : на артиста кинематографично лилась вода, а после финальных слов песни Билан рухнул в бассейн, вызвав всеобщий восторг. Позже Алла Пугачева призналась, что рыдает каждый раз, когда Дима Билан поет «Не отрекаются любя».

Главная героиня вечера вышла на сцену только через два часа после его начала.

— Привет, Баку! Жарко! Я так давно ничего не пела… Мне было очень приятно слышать, что мои лучшие песни находятся в крепких, надежных и талантливых руках, — призналась Алла Борисовна.

Артистка, одетая в ярко-розовое платье с корсажем и шлейфом, представила четыре сольных номера: две старые песни («Просто» и «Птица певчая») и две относительно новые — «Хочется» и «Счастливые дни».

— Вообще, честно я вам скажу, без счастья мне не поется. А я безумно счастлива уже достаточно много лет! Но выйти на сцену и не спеть песню о своем счастье нельзя. Надо обязательно поблагодарить небо за те счастливые дни, которые оно мне подарило, — поделилась певица со зрителями и пригласила Максима Галкина для исполнения хита «Это любовь».

Еще одним дуэтом с супругом — «Под одним флагом» — Алла Пугачева и закончила вечер, решив не баловать зрителей бисами.