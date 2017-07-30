В Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве пропавшей девочки. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Утром 24 июля 2017 года 14-летняя девочка ушла из дома в городе Сатке и пропала без вести. Поскольку следствие имело все основания полагать, что в отношении ребенка совершено преступление, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — заявила Петренко.

В ходе расследования обстоятельств дела выяснилось, что к исчезновению девочки причастен 42-летний житель города Сатки. Из показаний подозреваемого следует, что он убил девочку в лесопосадке, недалеко от маршрута, по которому девочка шла домой. После этого мужчина спрятал тело и скрылся.

Сообщается, что подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. На данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии и мотивы убийства.