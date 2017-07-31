Чемпионат мира по боксу 2019 года среди мужчин состоится в Сочи. Решение об этом было принято на состоявшемся в Москве заседании исполкома Международной федерации бокса (AIBA). Конкурентами России в борьбе за право принять турнир были Индия, Украина, Таиланд и Турция.

Выбор AIBA прокомментировал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев.

— Мировое первенство пройдет в Сочи во дворце «Айсберг», — рассказал «Известиям» Кремлев. — Для нашей страны это большое достижение. Я очень рад, что турнир столь высокого уровня пройдет именно у нас - это поспособствует развитию данного вида спорта в нашей стране. Чемпионат мира — потрясающее событие, которое привлечет множество болельщиков из разных стран. В свою очередь, мы постараемся подготовиться и провести этот турнир на максимально высоком уровне и показать самые высокие результаты.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в нашей стране в последний раз проходил в еще в эпоху СССР - в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году, тогда соревнования прошли в Подольске.

— Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру, — заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заметил, что чемпионат мира по боксу 2019 года поможет качественному развитию бокса в нашей стране.

—- Турниры подобного уровня не проходили у нас почти 20 лет, — сказал «Известиям» Дрозд. — Они очень важны в первую очередь для того, чтобы молодые люди обратили внимание на наш вид спорта. Ни для кого не секрет, что после проведения любого спортивного турнира самого высокого уровня тут же появляется целая волна молодых ребят, которые бегут в спортивные секции этого направления. Так что турнир в 2019 году даст нам не только международное признание, но и будущих чемпионов мира! Помню, как сам в детстве смотрел на подобные соревнования и мечтал стать боксером! А тут у наших любителей бокса будет возможность увидеть выступления лучших спортсменов со всего мира вживую, собственными глазами. Думаю, что в родных стенах нашим боксерам по силам завоевать три-четыре золотых медали.

На чемпионате мира 2015 года в Дохе сборная России выиграла четыре медали: два золота (Виталий Дунайцев, Евгений Тищенко), одно серебро (Василий Егоров) и одну бронзу (Павел Силягин). Чемпионат мира-2017 пройдет в Гамбурге с 22 по 30 сентября.

Стоит отметить, что помимо выбора страны-хозяйки чемпионата мира-2019 на заседании исполкома AIBA произошло еще одно резонансное событие. Члены исполкома AIBA выразили вотум недоверия действующему президенту организации 70-летнему Чинг-Куо Ву - в пользу этого решения было отдано 13 голосов. Одной из причин, побудившей функционеров AIBA к такому шагу, стали финансовые проблемы организации. Однако действующий президент это опроверг, сообщив, что «вопрос об этом - «раздут».

Чинг-Куо Ву, занимающий свой пост с 2006 года, отказался уходить в отставку, объявив о проведении внеочередного конгресса организации в течении трех месяцев.

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