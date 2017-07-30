Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Кызыле после разрушительного шторма.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

«Оперативную ситуацию обсудили на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством вице-премьера Аяса Чудаан-оола. В Кызыле действует режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В субботу в Кызыле порывы ветра достигали 20 м/с, выпало 12 мм осадков. В спорткомплексе рухнул купол ледового зала, подтоплено восемь улиц. В одном из сел республики повреждена кровля Дома культуры. Без электроснабжения остались около 100 многоэтажных и 2 тыс. частных домов.

В результате шторма никто не пострадал. Власти продолжают оценивать ущерб от стихии.

По данным тувинского управления Гидрометцентра, штормовое предупреждение сохранится в ближайшие дни.