Граждан России среди пострадавших в перестрелку на дискотеке в немецком городе Канстанц, по предварительным данным, нет. Об этом заявили в российском посольстве в Германии.

«Наших граждан среди пострадавших в Констанце, по предварительным данным, нет», — сообщил журналистам пресс-атташе посольства Денис Микерин.

Утром в воскресенье в 4.30 (5.30 мск) 34-летний мужчина открыл огонь на одной из дискотек. В ходе стрельбы один человек погиб и еще трое были ранены.

Позже предполагаемый преступник был серьезно ранен в перестрелке с полицией.

Мотивы стрелявшего в настоящий момент выясняются. Расследованием занимается немецкая прокуратура и полиция.