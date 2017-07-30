На посетителей ночного клуба в турецком городе Бодрум было совершено вооруженное нападение. Об этом пишет газета Hurriyet.

Нападение организовано группой неизвестных 29 июля. В результате инцидента один человек погиб, еще трое посетителей ранены. Уточняется, что личность погибшего установлена — им оказался 22-летний Фуркан Сай.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование инцидента, мотивы произошедшего пока не ясны.