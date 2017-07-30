Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота
Президент России Владимир Путин принял парад Военно-морского флота на Неве и произнес поздравительную речь на Сенатской площади в Петербурге по случаю 321-й годовщины основания флота.
«Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути. Есть только один — славный», — напомнил Путин.
Президент подчеркнул, что «сегодня этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли».
Путин отметил стойкость и мужество моряков, добавив, что вся история России неразрывно связана с их победами.
«Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей», — цитирует поздравительную речь президента «Федеральное агентство новостей».
Глава государства также напомнил о морских победах во время Великой Отечественной войны, в том числе об освобождении Одессы и Севастополя.
По словам президента, сейчас в России в строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава.
Путин отметил, что ВМФ сегодня «вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством».