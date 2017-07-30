Полиция Германии заявила, что стрельба в ночном клубе города Констанца не является актом терроризма.

«Мы не предполагаем, что речь идет об акте террористического насилия», — цитирует телеканал NTV представителя германской полиции.

Ранее стало известно, что в ночном клубе на юго-западе Германии неизвестный открыл стрельбу по посетителям. В результате инцидента один человек был убит, трое ранены. Преступник был ликвидирован в перестрелке с полицией при попытке скрыться. Мотивы его действий выясняются.