Двух мужчин завалило стеллажами в Петродворцовом районе Петербурга, один из них скончался. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

Инцидент произошел 29 июля по адресу: Михайловская улица, 18. В помещении, где должен расположиться архив Росреестра, пять человек вели ремонтные работы.

В результате падения металлических стеллажей под обломками оказались 34-летний уроженец Челябинской области, который скончался на месте, и 28-летний молдованин. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи.