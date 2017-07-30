Заместитель руководителя Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский арестован, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Как уточняется на сайте ведомства, Благодельскому предъявлено обвинение в соответствии ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, с использованием своего служебного положения.

На данный момент устанавливаются личности соучастников дела и обстоятельства преступной деятельности.