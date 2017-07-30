Около шести учащихся погибли при обрушении крыши в религиозной школе (медресе) в Пакистане.

Об этом заявил телеканал Dunya News в воскресенье 30 июля.

Спасатели утверждают, что несколько человек еще остаются под обломками здания, разрушение которого было вызвано проникшей в фундамент дождевой водой, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в Пакистане сейчас идет сезон дождей, который продлиться до сентября. Ежегодно от его последствий страдают тысячи жителей страны.