Полиция Сьерра-Леоне запретила бег на улицах городов, передает телеканал Africa News.

Такое решение связано с изложенными в конституции соображениями общественного порядка и безопасности.

Как сообщает телеканал, соответствующее распоряжение было подписано главой полиции и издано в четверг.

В ведомстве пояснили, что бегуны доставляют неудобства жителям, мешая движению транспорта. Также бегуны слушают громкую музыку, стучат по автомобилям и нецензурно выражаются.

«Любая группа лиц, обнаруженных за бегом на улицах города без разрешения, будет наказана в соответствии с законом», — предупредили в полиции.

При этом согласно новому постановлению, бегать можно будет на пляжах и в зонах отдыха.