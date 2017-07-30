Следственный комитет организует проверку по факту нарушения прав 88-летней жительницы Москвы соцработниками. Об этом заявили в СК РФ.

«Несколькими днями ранее в эфире одной из правовых передач на Центральном телевидении вышел сюжет о 88-летней жительнице столицы, которую ввели в заблуждение люди, представившиеся социальными работниками, и обманом заключили с ней договор ренты. Впоследствии, со слов потерпевшей, претендующие на ее квартиру люди несколько раз покушались на ее здоровье и жизнь», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сообщается, что в последствии заключенный договор был признан недействительным. Несмотря на это, следователи дадут оценку действиями злоумышленников в отношении пенсионерки с ограниченными возможностями согласно закону.