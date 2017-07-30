Град и сильный ливень ожидаются в Москве в ближайшие часы. К утру понедельника в городе может выпасть более четверти месячной нормы осадков. Об этом заявил представитель Росгидромета.

«По предварительным расчетам синоптиков, с полудня воскресенья до утра понедельника в Москве ожидается до 25 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы», — говорится в сообщении.

При этом месячная норма осадков в июле составляет 94 мм.

Также в метеослужбе уточнили, что вероятность выпадения осадков составляет 95%. По словам синоптиков, ливень сопроводят порывистый ветер, гроза и местами град.