Военный парад по случаю 90-летия со дня основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) состоялся на севере КНР, в автономном районе Внутренняя Монголия.

Об этом заявило агентство «Синьхуа».

В параде участвовали 12 тыс. военнослужащих, 129 военных самолетов и 571 единица оборудования, 40% из которого были представлены публике впервые, сообщает «Газета.ру».

В частности, среди новинок оказалась межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что с 1949 года это первый парад в честь армии.