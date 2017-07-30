В отношении водителя иномарки, который сбил 66-летнюю женщину с двухлетней девочкой в Адыгейске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает МВД РФ.

«В отношении водителя иномарки, сбившего женщину с ребенком в городе Адыгейске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел вечером 29 июля. 27-летний житель Теучежского района совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм бабушка с внучкой скончались.

На данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе.