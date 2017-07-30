Родители Чарли Гарда, который скончался 28 июля, решили создать благотворительную организацию на средства, собранные для лечения малыша. Об это пишет издание The Sun.

На лечение было собрано 1,35 млн фунтов стерлингов. Эти средства Конни Йейтс и Крис Гард планируют вложить в собственный фонд помощи семьям, где дети больны смертельно опасными заболеваниями, из-за чего прикованы к постели.

«Крис будет помогать, но он намерен вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно, и говорил, что думает вернуться к работе», — рассказала мать Чарли.

Британский мальчик Чарли Гард скончался в хосписе за неделю до своего первого дня рождения. Малыш страдал от крайне редкого заболевания — синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. Врачи полагали, что ребенку нельзя помочь.