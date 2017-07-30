Министерство иностранных дел Польши заявило, что получило и «приняло к сведению» сообщение Европейской комиссии (ЕК) о начале санкционной процедуры против Варшавы. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Причиной решения ЕК стала новая судебная реформа Польши.

«Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии содержательный ответ», — говорится в сообщении польского МИДа. При это в ведомстве отметили, что судебная реформа не противоречит законодательству Евросюза, так как «роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, а другие их действия не влияют на правовое положение сторон».

«Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают действовать», — подчеркнули в МИДе.

Ранее Еврокомиссия заявила, что новая судебная реформа Польши ставит под угрозу независимость судов, и в случае если за месяц Польша не изменит своего решения, ЕС введет санкции.