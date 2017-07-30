Полиция завершила операцию у резиденции вице-президента Кении Уильяма Руто, ликвидировав нападавшего.

Об этом заявило агентство France-Presse со ссылкой на местные правоохранительные органы в воскресенье, 30 июля.

Неизвестный, вооруженный мачете, в субботу, 29 июля, напал на дом вице-президента Кении, ранив сотрудника службы безопасности и завладев его оружием, сообщает «РИА Новости».

Самого вице-президента с семьей в этот день не было, он находился в отъезде в связи с участием в предвыборной кампании действующего президента.